Романов: я показывал только 5% своих навыков. Вы ещё увидите мой удар

Молдавский боец Александр Романов рассказал, что он ещё не показал всего, на что он способен.

«Ранее я показывал только 5% своих навыков. Все знают, что я хороший грэпплер, хороший борец. Но никто не видит, как я наношу удары. Я обещаю вам, что однажды все увидят мой удар. Это будет невероятно.

Моё тело сильно изменилось. Мы много работали с моим тренером и инструктором над кардио, над работой ног. Мой тренер составил для меня специальную диету. За последние три месяца я сбросил около 45 килограммов. Я чувствую, что сейчас нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру. Но мы только начали», — приводит слова Романова MMAJunkie.

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.



Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. В результате молдавский боец одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.



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