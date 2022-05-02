Йоэль Ромеро узнал имя нового соперника
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Бывший боец UFC Йоэль Ромеро проведёт очередной бой в Bellator на турнире, который пройдёт в Париже (Франция) 6 мая. Его соперником станет Алекс Полиззи. Об этом сообщает MMAJunkie со ссылкой на одного из представителей Bellator.
Изначально предполагалось, что соперником Ромеро станут Мелвин Манхуф, но ему не разрешили принять участие в соревнованиях, так как он находится под следствием. Ранее Манхуф обнаружил трёх грабителей рядом со своим домом. Боец ММА бросился на них и устроил драку. Сейчас делом занимается полиция.
Полиззи одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Ромеро 13 побед и шесть поражений. Ромеро неудачно дебютировал в Bellator, уступив в первом поединке в промоушене Филу Дэвису.
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