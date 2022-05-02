Хукер вернётся в лёгкий вес

Новозеландский боец ММА Дэн Хукер сообщил, что в дальнейшем будет выступать в лёгкой весовой категории. В марте 2022 года он выступил в полулёгком весе, где уступил Арнольду Аллену. Теперь, по словам Хукера, он вряд ли уложится в требования полулёгкой весовой категории.



«Отдохнул пару недель, затем встал на весы — и тут увидел, что не смогу вернуться. Я сейчас даже ближе к среднему весу, чем к полулёгкому. Я думал, что смогу удерживаться в районе 145 фунтов, но для этого придётся многим жертвовать. Зачем мне это делать? Если я всё равно ничего с этого не получаю, лучше не мучить себя. Иногда съесть кусочек торта, позволить себе что-то. В общем, я больше не думаю о полулёгком весе», — сказал Хукер в эфире Submission Radio.

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