Бивол объяснил, почему верит в победу в бою с Альваресом
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Российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. Россиянин заявил, что верит в победу, несмотря на то, что считается явным аутсайдером поединка.
«Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксёром. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы являемся просто людьми.
Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах», — сказал Бивол на YouTube-канале Los Angeles Times En Espanol.
Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая в Лас-Вегасе (США).
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:
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