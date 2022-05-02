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Бивол объяснил, почему верит в победу в бою с Альваресом

Бивол объяснил, почему верит в победу в бою с Альваресом
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Российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. Россиянин заявил, что верит в победу, несмотря на то, что считается явным аутсайдером поединка.

«Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксёром. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы являемся просто людьми.

Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах», — сказал Бивол на YouTube-канале Los Angeles Times En Espanol.

Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая в Лас-Вегасе (США).

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:

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