Порье назвал вероятного следующего соперника

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул на свой следующий бой. В соцсетях его спросили, подерётся ли он с победителем боя Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. На это Порье ответил подписчику: «Вероятно, что да».



Чендлер и Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 274, который состоится в ближайшие выходные. Тони постарается закрыть неприятную серию поражений. Он потерпел три поражения подряд. В свою очередь у Чендлера два поражения подряд.



Что касается Порье, то его последним соперником был бразилец Чарльз Оливейра. В том поединке чемпион UFC Оливейра сумел защитить титул, заставив соперника сдаться.

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