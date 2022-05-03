Макгрегор продемонстрировал новую приобретённую яхту за € 2,9 млн от Lamborghini

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях 33-летний ирландец Конор Макгрегор продемонстрировал в социальных сетях впечатляющую покупку – редкую модель яхты от Lamborghini стоимостью € 2,9 млн. Об этом информирует The Sun.

Сам спортсмен находится в восторге от своей недавней покупки, назвав лодку «суперкар моря» в одной из публикаций.

Фото: Фото из «Твиттера» Конора Макгрегора.

Это одна из 63 моделей и всего 12-я, изготовленная на данный момент, что делает её предметом коллекционирования. Но версия бойца ещё более уникальна, поскольку имеет специальный фирменный знак Proper Twelve — дань уважения ирландской компании по производству виски, основанной Макгрегором.

Последние штрихи в её оформлении обошлись примерно в € 0,5 млн и из-за чего Макгрегор до сих пор не мог вывести свою яхту на воду, но сейчас он наконец-то смог это сделать.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках и уделяет время занятиям в тренажёрном зале.

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