Романов вошёл в топ-15 тяжёлого веса, Вера поднялся на 5-е место легчайшего дивизиона UFC

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Согласно ему, молдавский боец Александр Романов вышел на 13-е место в тяжёлом весе.
Напомним, на UFC Vegas 50 он встречался с американцем Чейзом Шерманом. Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.
В главном бою турнира эквадорский боец Марлон Вера сразился с американцем Робом Фонтом.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Веры решением судей. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.
После этой победы Вера поднялся на три строчки в легчайшем дивизионе и теперь занимает пятую позицию.
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