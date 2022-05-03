Романов вошёл в топ-15 тяжёлого веса, Вера поднялся на 5-е место легчайшего дивизиона UFC

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Согласно ему, молдавский боец Александр Романов вышел на 13-е место в тяжёлом весе.

Напомним, на UFC Vegas 50 он встречался с американцем Чейзом Шерманом. Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.

В главном бою турнира эквадорский боец Марлон Вера сразился с американцем Робом Фонтом.



Бой продлился все пять раундов и завершился победой Веры решением судей. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.

После этой победы Вера поднялся на три строчки в легчайшем дивизионе и теперь занимает пятую позицию.