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Тейшейра рассказал о плане на бой с Прохазкой

Тейшейра рассказал о плане на бой с Прохазкой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался по поводу предстоящего боя с представителем Чехии Иржи Прохазкой.

«Прохазка – очень хороший боец. Иржи очень опасен, потому что он всё время двигается и атакует самыми разными способами. Мне нужно будет драться с умом и делать своё дело.

Опыт – это преимущество, этого нельзя отрицать. Конечно, опыт даёт мне преимущество, когда все остальные претенденты молодые и взрывные, но то, что они делают сейчас, я уже давно сделал.

Так что мне нужно просто быть умным и делать своё дело. Тренироваться так, как я тренировался в последнее время. У меня не так уж много секретов. Вы видели мои бои и знаете, что я буду делать в этом поединке», — приводит слова Тейшейры MMA News.

Бой с Прохазкой пройдёт на турнире UFC 275, который состоится 12 июня.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
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