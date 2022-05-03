Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится боксёрский поединок за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя. Ориентировочное время начала – в 7:00 мск. Вопрос прав на видеотрансляцию на территории РФ находится в разработке. Эксклюзивными правами на показ поединка в прямом эфире владеет спортивный стриминговый сервис DAZN.

Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.