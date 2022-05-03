Чейл Соннен назвал потенциального соперника Макгрегора

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что следующим соперником 33-летнего ирландца Конора Макгрегора может стать новозеландец Дэн Хукер.
«Я поделюсь с вами небольшой внутренней сенсацией. Я знаю, что имя Дэна Хукера есть в списке возможных соперников для возвращения Макгрегора», — приводит слова Соннена BJPenn.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках и уделяет время занятиям в тренажёрном зале.
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