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Чейл Соннен назвал потенциального соперника Макгрегора

Чейл Соннен назвал потенциального соперника Макгрегора
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Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что следующим соперником 33-летнего ирландца Конора Макгрегора может стать новозеландец Дэн Хукер.

«Я поделюсь с вами небольшой внутренней сенсацией. Я знаю, что имя Дэна Хукера есть в списке возможных соперников для возвращения Макгрегора», — приводит слова Соннена BJPenn.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках и уделяет время занятиям в тренажёрном зале.

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