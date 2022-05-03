Оливейра: Махачев сначала должен подраться с великими, а потом биться за пояс

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что в данный момент не считает Ислама Махачева достойным поединка за титул.



«Я думаю, он должен сначала подраться с великими, а потом уже приходить и биться за пояс», – сказал Оливейра на YouTube-канале OCTAGON TV inc.

Напомним, последний бой Махачев провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

Сам Оливейра в ближайшие выходные проведёт титульный бой с американцем Джастином Гэтжи.