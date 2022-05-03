Генри Сехудо — о Джейке Поле: у него больше шансов стать чемпионом в ММА, чем в боксе

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо предложил YouTube-блогеру Джейку Полу потренироваться с ним в зале, заявив, что у него есть хорошие перспективы стать лучшим бойцом смешанных единоборств.
«Если Джейк Пол когда-нибудь захочет прийти в Fight Ready, прийти и тренироваться со мной, я позабочусь о нём, чувак. Я думаю, что в смешанных единоборствах у него больше шансов стать чемпионом мира, чем в боксе.
Джейк Пол, если ты хочешь прийти и потренироваться с Triple C, я буду более чем готов помочь тебе и действительно показать тебе мастерство, благодаря которому ты можешь стать лучшим в мире. Если Джейк Пол скажет мне «отвали», то всё будет хорошо (смеётся). Это просто идёт от моего сердца», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.
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