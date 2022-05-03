«Поймай меня, если сможешь». Конор Макгрегор сел за штурвал своей новой яхты. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя социальных сетях, показав видео со своей недавно приобретённой яхтой. Ранее сообщалось, что он приобрёл редкую модель от Lamborghini стоимостью € 2,9 млн.



«Суперкар моря! Поймай меня, если сможешь», — подписал видео Макгрегор.

Конор Макгрегор сел за штурвал своей новой яхты:

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.