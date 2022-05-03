«Просто размажет его». Хопкинс — о бое Бивола и Альвареса

Бывший чемпион мира, американец Бернард Хопкинс поделился мнением о предстоящем поединке непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
«Сауль просто размажет его. Картофельное пюре будет по всему рингу. Будет интересно посмотреть, где Канело находится ментально и физически, сумеет ли он оставаться на вершине. Это то, чего мы ждём. Габариты Бивола? Если бы у Канело не было всех его талантов, то мощь Бивола могла быть стать его преимуществом. Однако это не тот случай. Вопрос в том, что захочет делать Канело, а не в том, что будет делать Бивол», — сказал Хопкинс в интервью на канале Fight Hub TV в YouTube.
Поединок Бивола и Альвареса состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:
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