Стал известен следующий соперник Пэдди Пимблетта в UFC. Им станет Оттман Азайтар, сообщает mma.island.



По информации источника, бойцы сразятся уже 23 июля. Информацию получили благодаря утечке шифера UFC.



На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24.000. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаемым после своих первых двух побед в промоушене благодаря тому, что получил хайп и интерес к своей персоне.



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