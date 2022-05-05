Бивол — Альварес: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт боксёрский поединок, в ходе которого за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA сразятся россиянин Дмитрий Бивол и представитель Мексики Сауль Альварес.
Эксклюзивными правами на показ поединка в прямом эфире владеет спортивный стриминговый сервис DAZN. Вопрос прав на видеотрансляцию на территории России находится в настоящее время разработке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя. Ориентировочное время начала поединка – в 7:00 по московскому времени.
На счету Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:
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