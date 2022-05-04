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Чимаев обратился к Макгрегору

Чимаев обратился к Макгрегору
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», обратившись к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору. В последнее время Макгрегор активен у себя в социальных сетях, показывая фото и видео со своей новой яхтой.

«Когда закончится твой отпуск?» — написал Чимаев.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Чимаев последний бой провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и одолел его единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

Конор Макгрегор сел за штурвал своей новой яхты:

Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом
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