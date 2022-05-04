Президент UFC Уайт сделал заявление по поводу возможного боя Фьюри — Нганну

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом мира по версии WBC британским боксёром Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.



«Конечно, такой бой может состояться. Но Фьюри – лучший боксёр, один из величайших боксёров всех времён. Посмотрите на парней, которых он одолел. Посмотрите на то, как легко он это делал. Не знаю, но посмотрим, чем всё это закончится.



Однако мне не нравятся такие бои. Всё это не для меня. Это просто чёртова трата времени, энергии и денег. Это глупо, но я понимаю, почему кто-то хочет видеть такие поединки. Нганну недавно дрался с Сирилем Ганом. Если вы хоть немного разбираетесь в единоборствах, то понимаете, что это глупый разговор», — приводит слова Уайта MMAJunkie со ссылкой на его выступление в подкасте The Pat McAfee Show.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: