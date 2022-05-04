Бивол и Альварес провели дуэль взглядов. Фото
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Непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес встретились в Лас-Вегасе, где провели битву взглядов.
Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола
Отметим, что оба бойца вели себя уважительно по отношению друг к другу и пожали руки.
Поединок Бивола и Альвареса состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе. Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. На счету Дмитрия 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Альварес первый поединок провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение, а также две ничьих.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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