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Непобеждённая россиянка Дудакова проведёт бой на претендентской серии Даны Уайта

Непобеждённая россиянка Дудакова проведёт бой на претендентской серии Даны Уайта
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23-летняя россиянка Виктория Дудакова проведёт бой с представительницей Бразилии Марией Силвой. Поединок состоится в рамках претендентской серии Даны Уайта, целью которой является поиск новых талантов по всему миру. Бой пройдёт 30 августа.

Дудакова является чемпионкой Европы по ММА. В её активе пять боёв и ни одного поражения. На счету 26-летней Силвы восемь поединков и также ни единого поражения.

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Ранее президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом мира по версии WBC британским боксёром Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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