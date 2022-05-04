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«Лучше не кукарекай». Александр Емельяненко ответил на обвинения о своём тюремном прошлом

«Лучше не кукарекай». Александр Емельяненко ответил на обвинения о своём тюремном прошлом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова блогера Юрия Хованского. Ранее Хованский заявил, что Емельяненко, находясь в колонии, заставлял заключённых, которые курили в камере, делать за это отжимания.

«Юра Хованский, не знаю, с кем ты там сидел, но тебя конкретно обманули, скажем так. За курение я никого отжиматься не заставлял, спортом все занимались в специально отведённом месте. А про квалификации статей лучше вообще не кукарекай. Объявляю тебя балаболом, Юра, не говори о том, о чём не знаешь, ещё и за других людей», — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

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