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Фьюри потратил $ 4 на благотворительность после гонорара $ 32 млн за победу в бою с Уайтом

Фьюри потратил $ 4 на благотворительность после гонорара $ 32 млн за победу в бою с Уайтом
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри приобрёл в благотворительном магазине очки стоимостью $ 3,75 (£ 3). Тайсон это сделал после того, как заработал порядка $ 32 млн 500 тыс. (£ 26 млн) за победу в бою с соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал один из очевидцев, оказавшийся неподалёку, Тайсон выглядел очень счастливым:

«Он был очень расслаблен и, казалось, был так счастлив находиться там. Он расспрашивал персонал об их работе и соглашался фотографироваться со всеми, кто его об этом просил. Не верится, что такой богатый человек заглянул в благотворительный магазин».

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