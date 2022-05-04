Фьюри потратил $ 4 на благотворительность после гонорара $ 32 млн за победу в бою с Уайтом

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри приобрёл в благотворительном магазине очки стоимостью $ 3,75 (£ 3). Тайсон это сделал после того, как заработал порядка $ 32 млн 500 тыс. (£ 26 млн) за победу в бою с соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом сообщает The Sun.
Как рассказал один из очевидцев, оказавшийся неподалёку, Тайсон выглядел очень счастливым:
«Он был очень расслаблен и, казалось, был так счастлив находиться там. Он расспрашивал персонал об их работе и соглашался фотографироваться со всеми, кто его об этом просил. Не верится, что такой богатый человек заглянул в благотворительный магазин».
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:
- 4 мая 2022
-
17:00
-
16:01
-
14:55
-
14:01
-
13:47
-
12:40
-
12:23
-
11:47
-
10:42
-
10:12
-
09:12
-
08:55
-
08:33
-
00:40
- 3 мая 2022
-
23:41
-
22:21
-
21:28
-
20:09
-
19:04
-
18:13
-
17:20
-
16:39
-
15:41
-
14:26
-
13:31
-
12:40
-
11:26
-
10:17
-
09:10
-
07:47
-
04:20
-
00:48
-
00:07
- 2 мая 2022
-
22:47
-
20:33