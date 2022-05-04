«Я бы побил его и забрал у него пояс». Оливейра рассказал, как прошёл бы его бой с Хабибом

Чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра считает, что он смог бы победить в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб – отличный боец, он вошёл в историю и вышел в отставку, но если бы мы дрались, когда он был чемпионом, то какой бы был исход? Конечно, с моей поднятой рукой, я бы побил его и забрал у него пояс.



Потому что сейчас я делаю историю, я чемпион, и уже доказал, что нахожусь на вершине не просто так», — сказал Оливейра на YouTube-канале OCTAGON TV inc.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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