Дариуш рассказал, когда может состояться его бой с Махачевым

32-летний ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался по поводу возможного поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«UFC связался со мной на прошлой неделе, спросили, смогу ли я подраться с Исламом Махачевым в июле. Хотелось бы, но я ещё не уверен в своей ноге.
Сказал, что меня устроит выступить в августе или сентябре. Ислам наверняка захочет подраться в октябре в Абу-Даби – это отличная возможность для нас обоих», — приводит слова Дариуша MMA Fighting.
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.
Махачев в своём последнем поединке взял верх над американцем Бобби Грином техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
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