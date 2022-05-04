Гэтжи рассказал, как гольф помогает ему готовиться к боям
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгком дивизионе UFC, рассказал о своей любви к гольфу.
«Гольф — это один из моих любимых видов спорта. Я играю с шестью людьми и опережаю их всех, так что иначе я соревнуюсь. Тело моё отдыхает, но разум готовится к соревнованию», — сказал Гэтжи на YouTube-канале UFC.
Напомним, уже 8 мая на турнире UFC 274 Гэтжи встретится в титульном бою с действующим чемпионом UFC лёгкого дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой.
На днях Гэтжи в своих социальных сетях обратился к Нейту Диазу, который ранее подколол его, напомнив о поражении россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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