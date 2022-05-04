27 мая в Москве состоится турнир TOP DOG FC 14

27 мая в Москве, на волейбольной арене «Динамо», пройдёт турнир под эгидой TOP DOG FC. В главном бою вечера неоспоримый чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов встретится с непобеждённым претендентом в лице Сергея «Кратоса» Калинина.

Также во время турнира пройдёт бой между Рустамом «Астероидом» Мухитдиновым и Александром «Севером» Севериным в весе до 85 кг. В поединке лёгкого дивизиона (до 70 кг) Алексей «Мельник» Мельников встретится с Исой Исаевым по прозвищу Тандовский.

TOP DOG FC — первая организация кулачных боёв в России и СНГ.



Цель организации — олицетворять кулачный вид спорта в качестве трендтсеттера, вдохновляющего молодых спортсменов и любителей боевых искусств со всего мира. За 2 года существования TOP DOG успешно зарекомендовал себя на мировом рынке голых кулаков и аккумулировал более полутора миллионов фанатов. В ноябре 2021 года случилось одно из самых значимых событий для всех поклонников ударных единоборств. Кулачные бои официально признали спортивной дисциплиной Минспорта РФ. Организация TOP DOG стала первой кулачной лигой на территории СНГ и Европы, которая получила лицензию на проведение официальных спортивных турниров.

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