Кунченко рассказал о спаррингах с Мохнаткиной в преддверии её боя с Харрисон

Российский полусредневес Алексей Кунченко рассказал о подготовке соотечественницы Марины Мохнаткиной к поединку с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон.
«Марина работала с тренером и находила спарринг-партнёров. Иногда мы с ней в парах стояли и работали именно на тактику. Например, идёт пять раундов по пять минут, мы в конце вышли и поработали, чтобы я подвигался в стиле её соперницы. Она в левше работает. Тактические моменты отрабатываем. Что мог, я посоветовал. Не знаю, как она это примет. Она сообразительная, быстро всё хватает на лету. В принципе, мне понравился план на бой. Постояли с ней в парах. Что-то я ей объяснил, что-то ей тренеры объясняли. Может быть, я чем-то и помог.
Есть ли у неё шансы против такой мощной соперницы? Слушайте, все её приукрашивают. Мы все из мяса. Ей [Марине] я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже не слабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План хороший. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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