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Стала известна дата следующего боя Бетербиева

Стала известна дата следующего боя Бетербиева
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев 18 июня встретится с американцем Джо Смитом-младшим. Об этом российский боксёр сообщил в своих социальных сетях.

Напомним, свой последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 31 бой, в которых одержал 28 побед и потерпел 3 поражения.

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