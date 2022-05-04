Стала известна дата следующего боя Бетербиева
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев 18 июня встретится с американцем Джо Смитом-младшим. Об этом российский боксёр сообщил в своих социальных сетях.
Напомним, свой последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 31 бой, в которых одержал 28 побед и потерпел 3 поражения.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 5 мая 2022
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:38
-
22:28
-
21:35
-
20:20
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
17:00
-
16:01
-
14:55
-
14:01
-
13:47
-
12:40
-
12:23
-
11:47
-
10:42
-
10:12
-
09:12
-
08:55
-
08:33
-
00:40
- 3 мая 2022
-
23:41
-
22:21
-
21:28
-
20:09
-
19:04
-
18:13
-
17:20
-
16:39
-
15:41
-
14:26
-
13:31
-
12:40
-
11:26
Партнерский контент