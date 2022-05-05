Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ Дариуша от поединка с Махачевым в июле

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ 32-летнего ирано-американского бойца UFC Бенеила Дариуша, выступающего в лёгкой весовой категории, от боя с россиянином Исламом Махачевым в июле.
«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет. Ислам Махачёв, придёт время, просто делай», написал Хабиб в своей социальной сети.
Ране Дариуш заявил, что не сможет провести бой с Махачёвым в июле из-за травмы ноги, и может встретиться с россиянином в августе или сентябре.
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.
Махачев в своём последнем поединке взял верх над американцем Бобби Грином техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
- 5 мая 2022
-
03:35
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:38
-
22:28
-
21:35
-
20:20
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
17:00
-
16:01
-
14:55
-
14:01
-
13:47
-
12:40
-
12:23
-
11:47
-
10:42
-
10:12
-
09:12
-
08:55
-
08:33
-
00:40
- 3 мая 2022
-
23:41
-
22:21
-
21:28
-
20:09
-
19:04
-
18:13
-
17:20
-
16:39
-
15:41
-
14:26
-
13:31
-
12:40