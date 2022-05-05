Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ Дариуша от поединка с Махачевым в июле

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ 32-летнего ирано-американского бойца UFC Бенеила Дариуша, выступающего в лёгкой весовой категории, от боя с россиянином Исламом Махачевым в июле.

«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет. Ислам Махачёв, придёт время, просто делай», написал Хабиб в своей социальной сети.

Ране Дариуш заявил, что не сможет провести бой с Махачёвым в июле из-за травмы ноги, и может встретиться с россиянином в августе или сентябре.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.

Махачев в своём последнем поединке взял верх над американцем Бобби Грином техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.