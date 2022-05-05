Гэтжи: Оливейра точно не опаснее Хабиба. Их нельзя сравнивать

Американский боец Джастин Гэтжи высказался по поводу своего следующего соперника чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры.
«Они определенно не одинаковые спортсмены. И Чарльз точно не опаснее Хабиба. Его способность держать удар не такая, как у Хабиба, и это доказали те случаи, когда мы видели его бои. Вся моя критика идёт в адрес того самого Чарльза, который раньше выглядел как ребёнок. Но наблюдали за его ростом и сейчас видим, что это уже уверенный парень. Конечно, он кажется другим человеком, но всё же это тот же Чарльз. Тот же Чарльз, который дрался с Кабом Свонсоном. Тот же Чарльз, который дрался с Дональдом Серроне. Тот же Чарльз, который дрался с Энтони Петтисом. Он сделал выбор, и он сделал выбор уйти, и я собираюсь помочь ему в этом в субботу вечером, я гарантирую это», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.
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