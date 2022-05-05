Кунченко — про PFL: не выполнить обещание для них легко

Российский полусредневес Алексей Кунченко высказался по поводу организации PFL.
«В PFL сказали, что на следующий год я буду драться. Год я нигде не выступал, находился на контракте, мне сказали готовиться на апрель 2022 года. Я приехал в США, а они не продлили со мной контракт. Он закончился, как раз когда я прибыл в Штаты. По какой причине, они не стали объяснять.
Зачем они меня целый год держали? Мне не дали возможности реализовать себя, развиваться. Весь год просидел дома. Был в подготовке, как раз после операции, реабилитацию прошёл, готовился. Полгода где-то потратил на подготовку.
Не выполнить обещание для них легко. У нас если сказал, то как-то должен это сделать. За одним столом сидели с Рэем Сэфо, разговаривали о том, как будет на следующий год. Он сказал: «Ты не переживай, да, ты бой проиграл, ничего страшного, я знаю, по какой причине».
После того, как лига не продлила со мной контракт, я лично Рэю Сэфо написал: «Так же не делается. Вы мне обещали, целый год держали. Я на подготовку и реабилитацию денег немало потратил». Он ответил: «Ну, сорри, извини, вот так решили. Не я решаю, а другие люди», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом Чемпионата Александром Фроловым.
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