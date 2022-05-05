Мохнаткина рассказала, что Бёрнс помогал ей в подготовке к бою с Харрисон

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина рассказала о том, как она готовилась к предстоящему бою с с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон.

«Я тренировалась с лучшими бойцами UFC, Bellator. Они мне очень сильно помогали. Тот же самый Херберт и Гилберт Бёрнс, два брата, Джейсон Джексон. Леша Кунченко сейчас здесь, ну и другие ребята. Целая команда мне помогала.



Времени достаточно было, чтобы набрать хорошую форму. В конце марта я уже знала, кто мой соперник, поэтому было время, чтобы подготовиться.

Кайла действительно очень сильный оппонент. Она двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка лиги (PFL. – Прим. «Чемпионата»), но за моими плечами тоже немало побед. Я пересматривала бои, и есть много пробелов, над которыми я работала сейчас, в своём кэмпе. Если я реализую свой план, то смогу финишировать досрочно. Настрой у меня боевой, и выиграть такого оппонента – это огромный шаг вперёд для меня, в моей карьере», — сказала Мохнаткина в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.