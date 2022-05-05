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Спарринг-партнёр Бивола: судьи будут на стороне Альвареса, это же Лас-Вегас

Спарринг-партнёр Бивола: судьи будут на стороне Альвареса, это же Лас-Вегас
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Боксёр Сергей Кузьмин, спарринг-партнёр чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался по поводу предстоящего боя россиянина с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мы все не глупцы и не слепцы и понимаем, что происходит сейчас в мире, и это затрагивает практически все сферы, начиная со спортсменов и заканчивая министерством иностранных дел. Везде санкции, везде палки в колёса. Бокс – это благородный вид спорта. Понятно, что в Лас-Вегасе, месте, которое не нуждается в представлении для любого боксёра, судьи будут на стороне Альвареса. Если посмотреть на историю, то это самое коррумпированное место.

Результаты очень многих боёв за последние 20 лет там вызывали сомнения. Возьмите хотя бы бой Сергея Ковалёва с Андре Уордом. Первый бой был в пользу Сергея, но его отдали Уорду. Во-втором, ему за считали удары ниже пояса. Но я считаю, что Дмитрий – боксёр такой величины, что может и не доводить до судейских записок и может уложить Канело в нокаут, поэтому мы все ждём от Дмитрия или нокаута или очень убедительной победы», — приводит слова Кузьмина Metaratings.

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