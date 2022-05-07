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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится боксёрский поединок, в ходе которого встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес. Бойцы сразятся за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя. Ориентировочное время начала поединка – в 7:00 мск. Эксклюзивными правами на показ противостояния в прямом эфире владеет спортивный стриминговый сервис DAZN.

В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в каждом из которых он праздновал победы, и 11 из которых были добыты нокаутами. Альварес первый поединок провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE! Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!
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