Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится боксёрский поединок, в ходе которого встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес. Бойцы сразятся за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя. Ориентировочное время начала поединка – в 7:00 мск. Эксклюзивными правами на показ противостояния в прямом эфире владеет спортивный стриминговый сервис DAZN.



В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в каждом из которых он праздновал победы, и 11 из которых были добыты нокаутами. Альварес первый поединок провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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