«Он отказывал Хабибу 20 раз». Гэтжи ответил на критику Нейта Диаза

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался по поводу своего соотечественника Нейта Диаза, который ранее шутил над Гэтжи из-за его поражения Хабибу Нурмагомедову.

«Этот ублюдок проиграл более 15 раз, ну, да ладно. Так что то, что он критикует меня за одно поражение, мне кажется забавным. И я думаю, что он завидует, потому что с ним покончено. Он никогда не будет здесь. Он никогда не будет драться за звание чемпиона мира. Он никогда не станет чемпионом мира. Я буду в Зале славы. Он тоже должен быть, но только потому, что фанаты его любят.

Я слышал, что он отказывал Хабибу около 20 раз. Так что то, что он обсирает меня за то, что я проиграл Хабибу, я считаю уморительным. Но если он будет драться с Хамзатом следующим, то я должен буду отдать ему должное. Конечно, я не думаю, что он победит. Но я фанат этого спорта, потому что в любой момент может произойти всё, что угодно. Но всё же, у него будет только один процент на победу», — приводит слова Гэтжи BJPenn.