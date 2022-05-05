Андерсон Силва: UFC не уважает наследия бойцов. Они используют тебя, а позже вышвыривают

Легендарный бразильский боец смешанных единоборств, ранее выступавший в UFC, Андерсон Силва, высказался об отношении организации к спортсменам.

«В этом проблема людей в этом спорте, особенно в UFC, потому что UFC не уважает наследие, которое есть у бойцов. Они пытаются использовать тебя, а позже вышвыривают. А когда ты уходишь, они пытаются разрушить твою карьеру, чтобы ты нигде не дрался. Такое случалось со многими бойцами. Люди не думают об этом. У меня были и хорошие времена в UFC, и плохие. Плохое время для меня — это опыт, который я получил за кулисами. Но в клетке, в бою, я делал все, что в моих силах. Это единственное время, когда у меня есть контроль. Снаружи у меня его не было», — приводит слова Силвы Sportsnaut.