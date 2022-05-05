Штырков ответил на предложение Колобегова драться только в стойке

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу предстоящего боя со своим соотечественником Михаилом Колобеговым.

«Отличное настроение, вес сделан, это всегда неприятная часть. Сложнее ли сбрасывать вес с возрастом? Да, но не потому что я «старый». Просто я с шести лет в спорте, вес начинал понемногу гонять с юного возраста. Конечно, это стресс для организма. Система отточена, но психологически делать вес становится сложнее.



Согласен ли с предложением Колобегова сначала провести два раунда только в стойке, а уже потом работать по правилам ММА? Я ничего не ответил, потому что редко появляюсь в соцсетях. Ну и в контракте у нас прописан бой по правилам ММА, три раунда. Не могу представить, что я дерусь по правилам ММА, но не делаю тейкдаун, когда мне это удобно. Зачем лишний раз получать по голове? Если надо, сделаем бой по кикбоксингу потом», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой Колобегова и Штыркова возглавит турнир RCC 11, который состоится в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец» 6 мая. Это будет первый крупный турнир организации в этом году.