Штырков и Колобегов показали одинаковый вес перед турниром RCC 11

Перед турниром RCC 11 состоялась традиционная процедура взвешивания участников турнира. В главном событии вечера встретятся Иван Штырков и Михаил Колобегов. Они показали одинаковый вес, он составил 93,45 кг.
Фото: Пресс-служба RCC
До 61,2 кг
62,9 кг | Артем Белах (7-1), Краснодар, Россия
63,0 кг | Никита Балтабаев (10-7), Омск, Россия
До 93 кг
93,2 кг | Николай Коваленко (5-0), Екатеринбург, Россия
96,30 кг| Дастан Элдиярбек Уулу (3-2), Ош, Киргизия
До 77,1 кг
77,35 кг | Александр Васильев (7-1-1), Владикавказ, Россия
77,55 кг | Владимир Лубко (5-6), Майкоп, Россия
До 77,1 кг
79,85 кг | Михаил Дорошенко (9-2), Новосибирск, Россия
79,65 кг | Эдуардо Руфиньо (11-5), Куритиба, Бразилия
93+ кг
108,3 кг | Сергей Билостенный (9-2), Санкт-Петербург, Россия
117,5 кг | Фернандо Родригес-мл. (13-6), Сан-Паулу, Бразилия
До 70,3 кг
70,75 кг | Александр Грозин (17-4-1), Талица, Россия
71,75 кг | Андрей Аугусто (12-3-1), Карангола, Бразилия
До 77,1 кг
77,0 кг | Борис Медведев (13-2), Екатеринбург, Россия
77,45 кг | Эдналдо Джуниор Маркес (11-3), Бао де Сао Жоао, Бразилия
До 77,1 кг
77,35 кг | Ильяс Хамзин (9-2), Екатеринбург, Россия
77,60 кг | Виктор Фигейредо (12-4), Гуарульос, Бразилия
До 70,3 кг
70,4 кг | Тимур Нагибин (19-6), Екатеринбург, Россия
70,2 кг | Джон Макапа Тейшейра (24-6-2), Макапа, Бразилия
93+ кг
122,0 кг | Кирилл Корнилов (12-0-1), Санкт-Петербург, Россия
118,4 кг | Луис Энрике (13-7), Рио-де-Жанейро, Бразилия
До 83,9 кг
86,0 кг | Михаил Рагозин (19-5), Екатеринбург, Россия
86,0 кг | Михаил Аллахвердян (11-3), Ростов-на-Дону, Россия
До 83,9 кг
84,4 кг | Арсений Смирнов (11-1), Екатеринбург, Россия
83,8 кг | Ясубей Эномото (21-13), Цюрих, Швейцария
До 93 кг
93,45 кг | Иван Штырков (19-2-1), Екатеринбург, Россия
93,45 кг | Михаил Колобегов (13-3), Ростов-на-Дону, Россия
- 5 мая 2022
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:18
-
15:33
-
14:30
-
13:40
-
12:12
-
12:00
-
11:19
-
10:17
-
09:14
-
04:30
-
03:35
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:38
-
22:28
-
21:35
-
20:20
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
17:00
-
16:01
-
14:55
-
14:01
-
13:47
-
12:40
-
12:23
-
11:47
-
10:42
-
10:12
-
09:12
-
08:55
-
08:33