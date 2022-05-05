Штырков: у меня нет ни малейшего желания проводить реванш с Исмаиловым

Российский боец ММА Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», заявил, что не планирует проводить бой-реванш с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Первый поединок соперников проходил в декабре 2020 года. Бой завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. При этом Штырков сумел пройти всю трёхраундовую дистанцию, хотя считался явным аутсайдером поединка.



«Хочется ли закрыть свои два поражения, в том числе от Исмаилова? Да нет, проводить реванш нет ни малейшего желания. Я проиграл свои бои честно, имею в виду, что никаких спорных решений не было. Нет желания реваншироваться, хотя я и проиграл. Да, это были серьёзные противостояния, все их видели. Но они закончились», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Следующий бой Штырков проведёт на турнире RCC 11. Его соперником станет Михаил Колобегов.

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