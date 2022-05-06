«Пока больше шума, чем дела». Штырков — про возможный дебют в боксе
Поделиться
Российский боец ММА Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», рассказал о готовности провести бой по правилам бокса.
«Об этом много заявляется, на самом деле. Больше шума, чем дела, я такое вообще не люблю. Изначально в мае мне предложили подраться, я согласился. Это всё разнеслось, а потом отменилось. Я сам был в шоке, когда прочитал, что с кем-то боксирую в Омске 27 мая. Люди, которые этим занимались от моего имена, немного «одурманились» от таких разговоров. Я готов к боксёрскому бою. Если буду целым и здоровым. Но пока это просто перспектива», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, сегодня, 6 мая, Штырков подерётся с Михаилом Колобеговым на турнире RCC 11 в Екатеринбурге.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:50
-
09:17
-
09:00
-
08:55
-
07:46
-
07:34
-
07:15
-
07:02
-
06:55
-
06:40
-
04:08
-
04:01
-
03:51
-
03:38
-
02:24
-
02:12
-
00:17
-
00:12
- 5 мая 2022
-
23:49
-
22:20
-
21:22
-
20:47
-
20:30
-
19:44
-
19:27
-
18:30
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:18
-
15:33
Партнерский контент