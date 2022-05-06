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«Пока больше шума, чем дела». Штырков — про возможный дебют в боксе

«Пока больше шума, чем дела». Штырков — про возможный дебют в боксе
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Российский боец ММА Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», рассказал о готовности провести бой по правилам бокса.

«Об этом много заявляется, на самом деле. Больше шума, чем дела, я такое вообще не люблю. Изначально в мае мне предложили подраться, я согласился. Это всё разнеслось, а потом отменилось. Я сам был в шоке, когда прочитал, что с кем-то боксирую в Омске 27 мая. Люди, которые этим занимались от моего имена, немного «одурманились» от таких разговоров. Я готов к боксёрскому бою. Если буду целым и здоровым. Но пока это просто перспектива», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 6 мая, Штырков подерётся с Михаилом Колобеговым на турнире RCC 11 в Екатеринбурге.

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