«Марина — легенда самбо». Штырков поделился ожиданиями от боя Мохнаткиной и Харрисон

Российский боец ММА Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», поделился ожиданиями от поединка Марины Мохнаткиной и Кайлы Харрисон. Бой состоится 7 мая.
«Марина — пахарь, я знаю её с самбо, мы участвовали на одних соревнованиях. Конечно, она легенда самбо. Да, её соперница очень серьёзная девушка, тоже вышедшая из борьбы. Поэтому будет интересно посмотреть на это противостояние — у кого борьба сильнее. Желаю Мохнаткиной победы.
Рановато ли Марине драться с такой мощной оппоненткой? Людям с огромным любительским бэкграундом нельзя говорить, что им рановато или не рановато с кем-то драться. Ты многократная чемпионка мира, а тебе говорят «рановато». Кто тебе скажет, готов ли ты, кроме тебя самого», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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