Менеджер Усика заявил, что тот перейдёт в другую весовую категорию ради боя с Альваресом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик готов перейти в полутяжёлую весовую категорию ради супербоя с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас.



Ранее абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Альварес заявил, что готов подняться в полутяжёлый вес ради боя с Усиком.



«Будь нашим гостем! Усик перейдёт в полутяжёлый вес для этого боя. Но пусть Канело пока сосредоточится на поединке с Биволом», — написал Климас у себя в соцсетях.



Следующий поединок Альварес проведёт с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом. Их бой состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.

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