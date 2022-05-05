Менеджер Усика заявил, что тот перейдёт в другую весовую категорию ради боя с Альваресом
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик готов перейти в полутяжёлую весовую категорию ради супербоя с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас.
Ранее абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Альварес заявил, что готов подняться в полутяжёлый вес ради боя с Усиком.
«Будь нашим гостем! Усик перейдёт в полутяжёлый вес для этого боя. Но пусть Канело пока сосредоточится на поединке с Биволом», — написал Климас у себя в соцсетях.
Следующий поединок Альварес проведёт с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом. Их бой состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.
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