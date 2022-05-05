Ясубей Эномото: господин Путин мне пока не звонил

Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото вновь приехал в Екатеринбург, чтобы выступить на турнире RCC. Перед номерным турниром RCC 11 он рассказал о проблеме с угловыми, а также о своём отношении к реваншам с Иваном Штырковым, Михаилом Рагозиным и Александром Шлеменко. Эномото в октагоне встретится с Арсением Смирновым.



«Моему товарищу Зауру аннулировали визу в последний момент. Но главное, что сам я приехал с позитивным настроем. Привёз его с собой с Бали! Я профессионал, занимаюсь боями уже больше 20 лет, так что я справлюсь в любом случае. Проблему я вроде решил, единственное — мой новый угловой говорит только по-русски, а я только по-немецки и по-английски. Но, к счастью, сейчас в телефонах есть онлайн-переводчики.



В поединке все сильно зависит от настроя бойца. Для меня встреча со Смирновым тоже тест, определённое испытание! Конечно, у меня есть определённое имя в России, но ведь только в клетке мы узнаем, кому будет тяжелее. Ему или мне. Зависит от того, кто сможет сделать больше, как запланировал.



Получить гражданство РФ? Не знаю, господин Путин мне пока не звонил. Иногда такое бывает, конечно, но мистер Монсон вроде как сразу получил с гражданством политическую должность… Я же вне политики, поэтому не уверен, что мне позвонят. Но было бы круто!» — приводит слова Эномото пресс-служба RCC.

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