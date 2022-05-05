Волкановски и Холлоуэй согласовали дату третьего боя

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски договорился о проведении третьего боя с американцем Максом Холлоуэем. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на собственные источники.



Соперники согласовали дату боя, он должен пройти 2 июля на турнире UFC 276. Этот турнир будет проходить на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.



Волкановски за карьеру одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Изначально он намеревался провести бой с Максом ещё на турнире UFC 272 в марте. Но тогда Холлоуэй снялся с поединка из-за травмы.



Холлоуэй за карьеру одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Его последним соперником был Яир Родригес. Их бой, проходивший в ноябре на турнире UFC Fight Night 197, закончился победой Макса.



Волкановски и Холлоуэй провели уже два боя. В обоих случаях побеждал австралиец.