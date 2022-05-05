Назван следующий соперник Царукяна

Польский боец ММА Матеуш Гамрот станет следующим соперником россиянина Армана Царукяна, сообщает издание Polsat Sport. По данным источника, соперники проведут бой на турнире UFC Fight Night 208, который будет проходить 25 июня.



Царукян одержал 18 побед и потерпел два поражения. В свою очередь, Гамрот победил в 20 боях и потерпел одно поражение. Кроме того, ещё один бой Матеуша был признан несостоявшимся.



Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Арман одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы.



UFC Fight Night 25 июня будет проходить в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex. Пока неизвестно, какой бой станет главным событием вечера.

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