Сауль Альварес: уважаю навыки бокса Бивола, но это моё время

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился мнением о своём сопернике Дмитрии Биволе и рассказал об ожиданиях от поединка.
«Он очень хороший чемпион и боец. Мы провели к нему тренировочный лагерь, у него много навыков, но я знаю, что готов. Я верю в свои способности и не сомневаюсь в себе. Я люблю вызовы, потому что хочу создавать историю бокса. Уважаю навыки бокса Бивола, но это моё время, я на пике, я наслаждаюсь такими моментами. Это особенный момент, я очень горд представлять страну, чувствую себя благословенным в связи с этим. Не могу дождаться», – сказал Альварес на пресс-конференции.
Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая. Начало — примерно в 7:00 по московскому времени.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:
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