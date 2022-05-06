Бивол — о бое с Альваресом: я верю в свою победу, почему нет?

Чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол заявил, что верит в свою победу над лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом. Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая. Начало — примерно в 7:00 по московскому времени.



«Я очень рад такой возможности (сойтись в ринге с Канело. – Прим. «Чемпионата»), я много лет просил у своей команды давать мне бои только с лучшими бойцами во всех дивизионах, в которых дрался. Хочу поблагодарить тебя, Эдди (Хирн – владелец Matchroom Boxing, промоутер турнира. – Прим. «Чемпионата») за то, что организовал этот бой, благодарен DAZN и моему промоутеру Worldboxing и RCC.



Я рад поучаствовать в таком бою, постараюсь показать классный бой и порадовать фанатов. Я верю в себя, я прошёл долгий путь к этому моменту. Сейчас просто сделаю свою работу. Каждый раз, когда я выходил в ринг, верил в свою победу. Если ты не будешь верить в то, что делаешь, ты никогда не победишь. Я верю в свою победу, почему нет? Я на этом пути пять лет, у меня 19 победных боёв из 19, я владею чемпионским поясом, почему нет? Почему я не могу победить? Я сохраню за собой этот пояс по итогам уик-энда, я хочу победить. Уважаю его, он великий чемпион, но это большой тест для меня, отличный повод проверить мои навыки», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом: