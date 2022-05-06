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Сауль Альварес явился на пресс-конференцию перед боем с Биволом с дочерью

Сауль Альварес явился на пресс-конференцию перед боем с Биволом с дочерью
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31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес явился на пресс-конференцию перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA с российским бойцом Дмитрием Биволом с дочерью. Об этом сообщает MatchRoom Boxing в «Твиттере».

Канело с дочерью на пресс-конференции.

Канело с дочерью на пресс-конференции.

Фото: MatchRoom Boxing.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая суперчемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол будет защищать свой пояс против лучшего бойца современности, чемпиона мира в четырёх весовых категориях Сауля Альвареса. Ориентировочное время начала поединка – в 7:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

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Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:

Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE! Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!
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