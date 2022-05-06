Махачев: я засабмишу Оливейру в третьем раунде, скриньте

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе и занимающий третью позицию в рейтинге дивизиона, выступил с громким заявлением о том, что он смог бы досрочно победить действующего победителя дивизиона – бразильца Чарльза Оливейру.

«Поединок Ислама против Оливейры стал бы мастер-классом по борьбе. Посмотрим, победит ли Оливейра, потенциальный бой с Исламом сейчас самый интересный в UFC… В любом случае, ты должен драться за титул, кто бы ни победил в эти выходные...» — написал один из пользователей социальной сети «Твиттер», обратившись к Исламу.

«Я засабмишу Оливейру в третьем раунде, скриньте», — ответил Махачев на это сообщение.

Напомним, в эти выходные, в ночь на воскресенье, 8 мая, Оливейра проведёт титульный бой с американцем Джастином Гэтжи.

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