Махачев: я засабмишу Оливейру в третьем раунде, скриньте

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе и занимающий третью позицию в рейтинге дивизиона, выступил с громким заявлением о том, что он смог бы досрочно победить действующего победителя дивизиона – бразильца Чарльза Оливейру.
«Поединок Ислама против Оливейры стал бы мастер-классом по борьбе. Посмотрим, победит ли Оливейра, потенциальный бой с Исламом сейчас самый интересный в UFC… В любом случае, ты должен драться за титул, кто бы ни победил в эти выходные...» — написал один из пользователей социальной сети «Твиттер», обратившись к Исламу.
«Я засабмишу Оливейру в третьем раунде, скриньте», — ответил Махачев на это сообщение.
Напомним, в эти выходные, в ночь на воскресенье, 8 мая, Оливейра проведёт титульный бой с американцем Джастином Гэтжи.
Ещё больше интересной и полезной информации из мира Бокса и ММА — в нашем боевом телеграм-канале «Чемп Fights».
- 6 мая 2022
-
02:24
-
02:12
-
00:17
-
00:12
- 5 мая 2022
-
23:49
-
22:20
-
21:22
-
20:47
-
20:30
-
19:44
-
19:27
-
18:30
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:18
-
15:33
-
14:30
-
13:40
-
12:12
-
12:00
-
11:19
-
10:17
-
09:14
-
04:30
-
03:35
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:38
-
22:28
-
21:35
-
20:20
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
17:00