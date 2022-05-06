Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, занимающий 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона, высказался о предстоящем поединке с 30-летним американцем Дэном Иге.
«Меньше месяца до презентации лучшей версии себя в поединке с Дэном Иге», — гласит публикация Евлоева в «Твиттере».
Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.
Дэн Иге уступил в последних двух боях в UFC, всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед при пяти поражениях.
Напомним, бой Евлоева и Иге запланирован на 4 июня на турнир UFC Fight Night.
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