Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, занимающий 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона, высказался о предстоящем поединке с 30-летним американцем Дэном Иге.

«Меньше месяца до презентации лучшей версии себя в поединке с Дэном Иге», — гласит публикация Евлоева в «Твиттере».

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.

Дэн Иге уступил в последних двух боях в UFC, всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед при пяти поражениях.

Напомним, бой Евлоева и Иге запланирован на 4 июня на турнир UFC Fight Night.

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